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Тренер Оливейры раскритиковал Хабиба. Он считает, что россиянин берет пример с Макгрегора

Диего Лима недоволен поведением бывшего бойца.
24 июня 2022 16:27
автор: Артур Гичунцев

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, обрушился с критикой на россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, 33-летний уроженец Дагестана начал заниматься трештоком, хотя, ранее всячески осуждал подобное поведение.

«Сейчас он делает именно то, за что критиковал Макгрегора. Если он так уверен, что Махачев побьет Чарльза Оливейру, то почему он не прислал двойной контракт гарантирующий, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама?» – приводит слова Лимы Sherdog.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов неоднократно заявлял, что россиянин Ислам Махачев станет новым чемпионом UFC в легком весе. По его словам, ученик Абдулманапа Нурмагомедова без особого труда расправится с Оливейрой, который владел титулом и лишился его из-за проваленной сгонки веса.

источник: «Советский спорт»
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