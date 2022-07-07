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Уроженка Москвы Рыбакина вышла в финал Уимблдона, обыграв Халеп

Матч длился 1 час 17 минут.
Уроженка Москвы Рыбакина вышла в финал Уимблдона, обыграв Халеп
07 июля 2022 19:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: Уимблдон

Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, победила в полуфинале Уимблдона румынскую теннисистку Симону Халеп со счетом 6:3, 6:3.

По ходу игры Рыбакина подала пять эйсов, не допустив двойных ошибок, и сделала три брейка, имея девять возможностей взять гейм на подаче соперницы.

Халеп не подавала навылет, сделала девять двойных ошибок и реализовала единственный брейкпоинт.

Финал пройдет 9 июля, соперницей Рыбакиной будет вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса.

источник: «Советский спорт»
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