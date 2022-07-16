Губерниев прокомментировал слова Терюшкова про смену спортивного гражданства

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова.

Напомним, что член наблюдательного совета «Химок» заявил, что смена спортивного гражданства должна быть приравнена к акту госизмены.

«Считаю, Роман, мягко говоря, погорячился… И спортсмены, нравится нам это или нет, будут уезжать и менять спортивное гражданство!!! Ибо спортсмены должны выступать!!! А где и за кого — решать им…» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Отметим, что МОК допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты и представители еще нескольких видов спорта.