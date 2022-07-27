Wildberries стал техническим партнером «Спартака» и будет поставлять форму клубу

«Спартак-Москва» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, начиная с сезона-2023/2024 новый технический партнер красно-белых будет поставлять экипировку всем командам клуба.

«Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным», - прокомментировал подписание контракта коммерческий директор клуба Рустам Махмутов.

Напомним, что в мае 2022 года «Спартак» официально объявил, что технический спонсор Nike принял решение о прекращении сотрудничества с клубом. Красно-белые выступали в форме, изготовленной американской компанией с 2005 года.

Добавим, что после двух туров российской премьер-лиги «Спартак» набрал четыре очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. В ближайшем туре 31 июля красно-белые на своем поле сыграют против «Оренбурга».