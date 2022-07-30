Властимил Петржела: У «Локомотива» никаких шансов в матче с «Зенитом»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом» в рамках третьего тура РПЛ.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 30 июля.

«У «Локомотива» никаких шансов бороться с «Зенитом». У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Никакая команда не может обыграть «Зенит» по делу» — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Добавим, что после двух сыгранных туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на 11-й строчке (2 очка).