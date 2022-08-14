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«Фиорентина» начала новый чемпионат Италии с трудовой победой над «Кремонезе»

«Фиалки» больше тайма провели в большинстве.
«Фиорентина» начала новый чемпионат Италии с трудовой победой над «Кремонезе»
14 августа 2022 21:34
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Фиорентина"

«Фиорентина» в домашнем матче первого тура серии А победила «Кремонезе» со счетом 3:2.

В составе «фиалок» забивали Джакомо Бонавентура (17-я минута), Лука Йович (34) и Роландо Мандрагора (90+5), у «тигров» голами отличились Дэвид Окереке (19) и Маттео Бьянкетти (68).

Добавим, что на 44-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Кремонезе» Гонсало Эскаланте, а российский форвард флорентийского клуба Александр Кокорин не был в заявке.

Во втором туре «Фиорентина» сыграет 21 августа на выезде с «Эмполи», «Кремонезе» на следующий день проведет гостевую встречу с «Ромой».

Серия А

«Фиорентина» (Флоренция) - «Кремонезе» (Кремона) - 3:2 (2:1)

Голы: Бонавентура, 17; Йович, 34, Мандрагора, 90+5 - Окереке, 19; Бьянкетти, 68

Удаление: Эскаланте, 44 ( «Кремонезе» )

источник: «Советский спорт»
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