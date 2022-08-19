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Уайлдер поставил на победу Усика в бою против Джошуа

Американец считает, что британский боксер пребывает в плачевном состоянии.
19 августа 2022 21:30
автор: Артур Гичунцев

Американский боксер Деонтей Уайлдер сделал прогноз на бой-реванш украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

«Я выбираю Усика. Он выглядит более уверенным, даже больше, чем когда-либо. А если посмотреть на Джошуа – он выглядит как другой человек. Он выглядит еще более сломанным», – приводит слова американца журналист Майкл Бенсон в соцсети.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отнял у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа и пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Боксеры выйдут на ринг не ранее 23.00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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