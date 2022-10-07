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«Советский спорт» поздравляет президента России Владимира Путина с 70-летием

Глава Российской Федерации является большим поклонником хоккея.
«Советский спорт» поздравляет президента России Владимира Путина с 70-летием
07 октября 2022 13:56

Свой день рождения отмечает сегодня президент России Владимир Путин. Президент постоянно занимает первое место в разнообразных рейтингах самых влиятельных людей в мире спорта. От его решений во многом зависит судьба спортивной отрасли.

Человек, искренне любящий спорт и сам занимающийся спортом, Владимир Путин во многом способствовал тому, чтобы и крупные предприниматели, и серьезные корпорации обратили на профессиональный спорт свое внимание, взяли под опеку федерации, клубы и целые турниры.

«Советский спорт» поздравляет главу государства с 70-летием. Мы уверены, что главные победы отечественного спорта еще впереди!

источник: «Советский спорт»
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