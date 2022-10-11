«Реал» нашел замену для Бензема в лице Холанда

«Реал» составил планы на позицию центрфорварда.

«Сливочные» надеются продлить на год контракт с Каримом Бензема, а после того, как обновленное соглашение с французом закончится, купить у «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает немецкое телевидение.

Напомним, что Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Трансфер составлен в несколько платежей, общая сумма которых, по данным transfermarkt, составит 66 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 20 мячей и отдал три голевые передачи в 13 матчах за «горожан». Контракт Холанда и «Манчестер Сити» действует до 2027 года.