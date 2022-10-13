Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Чикаго»

Россиянин оба раза использовал игру в неравных составах.
13 октября 2022 09:10
автор: Александр Шульгин

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин. Еще одна шайба на счету Эндрю Коглиано.

Гости ответили точными бросками Джонатана Тейвза и Макса Доми. В их составе весь матч провел голкипер Александр Георгиев.

Отметим, что шесть шайб из семи в игре были заброшены при реализации численного большинства.

В другом матче шайба Андрея Свечникова помогла «Каролине Харрикейнз» обыграть «Коламбус Блю Джекетс».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Чикаго»
Россиянин оба раза использовал игру в неравных составах.
13.10.2022 09:10
автор: Александр Шульгин
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус»
«Ураганы» одержали волевую победу над соперником.
13.10.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сержиу Консейсау после победы над «Байером»: Я горжусь результатом и игрой
«Порту» разгромил соперника на выезде.
13.10.2022 08:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» вырвала ничью в матче с «Интером», сохранив шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».
12.10.2022 23:58
Футбол
Хет-трик Салаха и дубль Фирмино помогли «Ливерпулю» разгромить «Рейнджерс» в матче с восемью голами
Встреча в рамках Лиги чемпионов прошла в Глазго на стадионе «Айброкс».
12.10.2022 23:52
Футбол
Кудашов - о победе над «Северсталью»: Тяжелая игра. Но молодцы, добились результата
Московское «Динамо» переиграло своего соперника - 2:1 Б.
12.10.2022 23:30
Хоккей
Томас Тухель может возглавить сборную Англии
Немец является безработным после увольнения из «Челси».
12.10.2022 22:56
Футбол
Серхио Рамос дисквалифицирован на два матча
Футболист «ПСЖ» получил наказание за удаление в матче с «Реймсом» (0:0).
12.10.2022 22:39
Футбол
Уайлдер объяснил, почему Джошуа не добился успеха в реванше с Усиком
Украинец победил раздельным решением судей.
12.10.2022 22:24
Бокс
Сафонов - о поражении «Ак Барса» от «Металлурга»: Отыгрываться всегда тяжело
Казанский клуб уступил своему сопернику со счетом 1:4.
12.10.2022 22:02
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика