Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин. Еще одна шайба на счету Эндрю Коглиано.

Гости ответили точными бросками Джонатана Тейвза и Макса Доми. В их составе весь матч провел голкипер Александр Георгиев.

Отметим, что шесть шайб из семи в игре были заброшены при реализации численного большинства.

В другом матче шайба Андрея Свечникова помогла «Каролине Харрикейнз» обыграть «Коламбус Блю Джекетс».