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«Северсталь» нанесла поражение «Сочи» в гостевом матче КХЛ

Команда Андрея Назарова проиграла в четвертый раз кряду.
16 октября 2022 19:13
автор: Александр Поволоцкий

«Северсталь» на выезде оказалась сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сталеваров.

В составе команды из Череповца шайбы забросили Александр Жабреев (18-я минута) и Данил Вовченко (47-я). «Сочи» ответил голом Амира Гареева (50-я).

Таким образом, «Северсталь» с 21 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Северсталь» примет дома «Локомотив», а «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо». Обе игры состоятся 18 октября.

источник: «Советский спорт»
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