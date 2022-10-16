«Северсталь» нанесла поражение «Сочи» в гостевом матче КХЛ

«Северсталь» на выезде оказалась сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сталеваров.
В составе команды из Череповца шайбы забросили Александр Жабреев (18-я минута) и Данил Вовченко (47-я). «Сочи» ответил голом Амира Гареева (50-я).
Таким образом, «Северсталь» с 21 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе девять очков.
В следующем туре «Северсталь» примет дома «Локомотив», а «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо». Обе игры состоятся 18 октября.
источник: «Советский спорт»