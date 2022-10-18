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Международная федерация хоккея сняла обвинения с Ничушкина в употреблении допинга

Организация не будет инициировать дисквалификацию обладателя Кубка Стэнли за нарушение антидопинговых правил.
18 октября 2022 14:29

Международная федерация хоккея (IIHF) сняла обвинения в употреблении допинга с нападающего сборной России и «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Это стало возможным после результатов дополнительных исследований швейцарской лаборатории допинговых анализов.

«Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», - говорится в сообщении ФХР.

Напомним, что Ничушкин в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».

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Международная федерация хоккея сняла обвинения с Ничушкина в употреблении допинга
Организация не будет инициировать дисквалификацию обладателя Кубка Стэнли за нарушение антидопинговых правил.
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