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Президент ОКР Поздняков: большинство НОКов говорят о недопустимости санкций по политическим мотивам

Национальные олимпийские комитеты все больше говорят о снятии санкций с россиян
19 октября 2022 15:40
автор: Александр Евграфов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги первого дня работы Генеральной ассамблеи национальных олимпийских комитетов (АНОК), проходящей в Сеуле.

«Первый день Генеральной ассамблеи АНОНК выдался непростым. Как и ожидалось. Звучала маргинальная риторика в адрес России от отдельных участников мероприятия», - написал Поздняков в своем Telegram-канале.

«Однако, главный итог, на мой взгляд это позиция подавляющего большинства НОКов о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам. Она прозвучала достаточно четко. Это подтвердил и президент МОК Томас Бах. Наша делегация в Сеуле проводит большое количество рабочих встречах с коллегами из МОК, НОКов других страны, руководителями международных федераций. Мы обсуждаем широкий круг вопросов актуальной повестки и последовательно разъясняем всем, с кем общаемся нашу позицию. Видим, что наши доводы в подавляющем большинстве случаев понимают и принимают», - отметил Поздняков.

«Мы благодарны за поддержку всем, кто публично высказывается за отмену санкций в отношении наших спортсменов. И это мнение звучит все громче», - добавил президент ОКР.

Генеральная ассамблея АНОК продлится до 21 октября.

Глава МОК Томас Бах начал свою речь на АНОК с того, что рекомендовал продлить санкции в отношении России и Белоруссии.

Напомним, что в кoнце сентября глава МOК предложил дoпустить российских спoртсменов до участия в мeждународных стартах пoд нейтральным флагoм, если oни дистанцируются oт ситуации нa Украине. Однако ни один из российских спортсменов на данный момент не согласился с данным предложением.

Добавим, что российские атлеты отстранены не во всех видах спорта, а выступают как раз под нейтральным флагом. Подобное практикуется в частности в теннисе и шахматах.

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