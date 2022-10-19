ЭСК РФС: Судья Турбин правильно засчитал гол «Урала» в ворота «Ростова»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании рассмотрела обращение футбольного клуба «Ростов», сообщается на сайте РФС.

После матча 13-го тура «Ростов» - «Урал» руководство ростовского клуба обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Евгения Турбина в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Урала» на 10-й минуте матча, взятием ворот «Ростова» на 17-й минуте матча, неудалением игрока «Урала» Ибраиму Сиссе на 45-й минуте матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Урала» на 57-й минуте матча и невынесением второго предупреждения игроку «Урала» Мингияну Бевееву на 63-й минуте матча.

Рассмотрев спорные эпизоды, комиссия определила, что судья принял верные решения в четырех случаях из пяти. Турбин верно засчитал гол в ворота «Ростова», однако ошибся, не удалив с поля на 45-й минуте игрока «Урала» Ибраиму Сиссе, который вступив в борьбу за мяч с Николаем Комличенко, попал шипами в подколенную чашечку соперника.

В матче 13-го тура в Ростове-на-Дону между «Ростовом» и «Уралом» победили гости со счетом 2:1.