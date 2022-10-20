Чемпионат мира «Формулы-Е» в 2023 году будет состоять из 17 этапов

Всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) утвердил календарь «Формулы-Е» на 2023 год, сообщается на официальном сайте FIA.

Чемпионат, в котором будут дебютировать машины третьего поколения, будет состоять из 17 этапов. Сезон стартует 14 января в Мексике. После трех дебютных этапов в индийском Хайдерабаде 11 февраля, южноафриканском Кейптауне 25 февраля и бразильском Сан-Паулу – 25 марта, серия переедет в Европу. Здесь состоится сдвоенный этап в Берлине и одна гонка в Монако.

Затем наступит пора сдвоенных этапов в Индонезии (3-4 июня), в Риме (15-16 июля) и Лондоне (29-30 июля), который и завершит чемпионат. При этом в календаре остаются два вакантных места, в которые будут вписаны еще два этапы. Организаторы ведут переговоры с городами, готовыми принять их.

Но это точно не будет Сеул, где идет реконструкция Олимпийского парка, на территории которого размещалась временная трасса, Нью-Йорк, в порту которого также начались ремонтные работы, и Ванкувер. В Канаде не удалось договориться с местной общественностью.