Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпионат мира «Формулы-Е» в 2023 году будет состоять из 17 этапов

Электрическая серия впервые приедет в Южную Африку, но не будет проводить этапы в Сеуле, Нью-Йорке и Ванкувере
20 октября 2022 13:05
автор: Александр Евграфов

Всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) утвердил календарь «Формулы-Е» на 2023 год, сообщается на официальном сайте FIA.

Чемпионат, в котором будут дебютировать машины третьего поколения, будет состоять из 17 этапов. Сезон стартует 14 января в Мексике. После трех дебютных этапов в индийском Хайдерабаде 11 февраля, южноафриканском Кейптауне 25 февраля и бразильском Сан-Паулу – 25 марта, серия переедет в Европу. Здесь состоится сдвоенный этап в Берлине и одна гонка в Монако.

Затем наступит пора сдвоенных этапов в Индонезии (3-4 июня), в Риме (15-16 июля) и Лондоне (29-30 июля), который и завершит чемпионат. При этом в календаре остаются два вакантных места, в которые будут вписаны еще два этапы. Организаторы ведут переговоры с городами, готовыми принять их.

Но это точно не будет Сеул, где идет реконструкция Олимпийского парка, на территории которого размещалась временная трасса, Нью-Йорк, в порту которого также начались ремонтные работы, и Ванкувер. В Канаде не удалось договориться с местной общественностью.

Это интересно:
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: суперматч АПЛ с комментариями Виктора Гусева и Евгения Евневича
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: суперматч АПЛ с комментариями Виктора Гусева и Евгения Евневича
20.10.2022 13:19
Футбол
Махачев хочет превзойти Нурмагомедова, а потом перейти в другую весовую категорию
23 октября Ислам может стать чемпионом UFC.
20.10.2022 13:13
ММА
автор: Максим Скороходов
Джокович может не сыграть в Париже перед итоговым турниром АТР
Серб является одним из главных претендентов на победу в Турине.
20.10.2022 13:08
Теннис
автор: Александр Шульгин
Чемпионат мира «Формулы-Е» в 2023 году будет состоять из 17 этапов
Электрическая серия впервые приедет в Южную Африку, но не будет проводить этапы в Сеуле, Нью-Йорке и Ванкувере
20.10.2022 13:05
автор: Александр Евграфов
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов показал журналистам фотографию пожатия руки Абаскалю
Наставник армейцев уверяет в отсутствии противоречий со своим коллегой из «Спартака».
20.10.2022 12:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Лукаку может остаться в «Интере» еще на сезон, в «Челси» не заинтересованы в возвращении игрока
Бельгиец стабильно забивает за миланскую команду.
20.10.2022 12:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Глава НОК Дании ушел из зала по время выступления президента ОКР
Ранее скандинавские страны пытались исключить Россию из генеральной ассамблеи АНОК.
20.10.2022 12:40
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Кукуян рассудит московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо»
Названы арбитры и инспекторы, назначенные на 14-й тур РПЛ.
20.10.2022 12:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Team Spirit покинула The International 2022
Турнир проходит в Сингапуре.
20.10.2022 12:12
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Тадич признался, что хотел бы возглавить «Аякс» по окончании карьеры
Футболист выступает за команду с 2018 года.
20.10.2022 12:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
У красно-синих — черно-белый комплекс! Как ЦСКА второй раз подряд проиграл «Торпедо»
В группе D Кубка России красно-синие на своем поле уступили автозаводцам 0:1 - с таким же счетом, как не так давно в РПЛ.
«Спартак» — непобедим! По крайней мере в Кубке России
В четвертом туре Кубка России москвичи взяли три очка в матче с «Факелом» (2:1), сохранили лидерство в группе B и гарантировали себе путевку в плей-офф.
Слепая вера в «Барселону» обошлась Дрейку в 833 тысячи долларов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Кризис Карпина все глубже. Как «Динамо» победило «Ростов» и возглавило группу Кубка России
В четвертом туре группового раунда Кубка страны москвичи победили ростовчан 3:1.
Есть жизнь после немцев! Как «Локомотив» вышел в плей-офф Кубка России
В четвертом туре группового раунда москвичи победили подмосковную команду 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.
Кто тут «клоун», а кто «быдлан»? Ссора Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА — «Спартак» обросла новыми подробностями
Эмоции после воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) едва успели угаснуть, как во вторник вспыхнули с новой силой.
Выходные отменяются! Гран-при России — это шесть недель фигурного катания в режиме нон-стоп
Во вторник 18 октября начинается первый этап Гран-при – серии турниров с участием всех сильнейших фигуристов страны.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика