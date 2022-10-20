«Арсенал» выиграл у ПСВ и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы

Английский «Арсенал» на своем поле победил нидерландский ПСВ в матче второго тура группы А Лиги Европы со счетом 1:0.
Ранее матч был перенесен из-за траура в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
Единственный гол в матче был забит Гранитом Джакой на 71-й минуте.
Победа гарантировала «Арсеналу» выход в плей-офф Лиги Европы. Команда Микеля Ареты возглавляет таблицу группы А, набрав 12 очков в четырех играх. ПСВ идет вторым с семью очками.
В следующем туре 27 октября эти же команды встретятся вновь, только в Эйндховене.