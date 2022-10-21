У вратаря «Сочи» Адамова диагностирован перелом носа

Вратарь футбольного клуба «Сочи» Денис Адамов пострадал в столкновении с игроком соперника во время кубкового матча с «Уралом». После медицинского обследования ему диагностировали перелом носа без смещения, сообщает Telegram-канал сочинского клуба.

«Операция в данном случае не потребуется. Восстановление займет чуть меньше месяца. Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», - говорится в сообщении.

В четвертом туре группового этапа Кубка России «Сочи» потерпел поражение на своем поле от «Урала» - 2:3.