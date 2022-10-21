Крыховяк, Шиманьски и Енджейчик включены в расширенный состав сборной Польши

Гжегож Крыховяк, Себастьян Шиманьски и Артур Енджейчик, ранее выступавшие в российских клубах, включены в расширенный состав сборной Польши на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Состав из 47 футболистов опубликован на официальном сайте Польского футбольного союза.

Главный тренер сборной Чеслав Михневич отметил, что окончательный состав команды будет назван 10 ноября.

Крыховяк ранее играл за «Краснодар» и московский «Локомотив», в 2022 году перешел в греческий АЕК, а затем в саудовский «Аль-Шабаб». Шиманьски перешел из московского «Динамо» в нидерландский «Фейеноорд», а экс-игрок «Краснодара» Енджейчик с 2017 года выступает за польскую «Легию».