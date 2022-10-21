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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп отстранена от соревнований из-за допинга

Румынская теннисистка запросила вскрытие пробы В.
21 октября 2022 17:43
автор: Александр Евграфов

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) подтвердила отстранение румынской теннисистки Симоны Халеп из-за положительного теста на допинг на Открытом чемпионате США по теннису в августе этого года, сообщается на сайте агентства.

Анализ, взятый у экс-первой ракетки мира, показал наличие в крови Халеп запрещенного препарата Roxadustat.

Спортсменка запросила вскрытие пробы В, однако до объявления ее результатов, она отстранена от участия в международных матчах.

«Сегодня в моей жизни начался самый трудный матч – борьба за правду. Доза препарата Roxadustat обнаруженная у меня, была крайне мала. Я никогда сознательно не принимала ничего, что было запрещено и надеюсь, что дойдя до конца, выясню, какова ситуация на самом деле», - написала Халеп в своих соцсетях.

На Открытом чемпионате США по теннису, заключительном турнире Большого шлема в сезоне, Халеп проиграла в первом круге, а после объявила о досрочном завершении сезона.

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