«Тоттенхэм» намерен приобрести у «Наполи» Осимхена

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти из итальянского клуба в английский «Тоттенхэм», сообщают итальянские СМИ.

По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте назвал Осимхена главным кандидатом для усиления атаки. Владельцы «Тоттенхэма» готовы выделить для трансферов зимой около 200 миллионов евро.

Отмечается, что Осимхеном, который в 70 играх за «Наполи» во всех турнирах забил 32 мяча и сделал 10 голевых передач, интересуется «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Осимхен перешел из французского «Лилля» в «Наполи в 2020 году.