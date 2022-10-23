Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Тоттенхэм» намерен приобрести у «Наполи» Осимхена

Английский клуб основательно готовится к зимнему трансферному окну.
23 октября 2022 14:18
автор: Александр Евграфов

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти из итальянского клуба в английский «Тоттенхэм», сообщают итальянские СМИ.

По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте назвал Осимхена главным кандидатом для усиления атаки. Владельцы «Тоттенхэма» готовы выделить для трансферов зимой около 200 миллионов евро.

Отмечается, что Осимхеном, который в 70 играх за «Наполи» во всех турнирах забил 32 мяча и сделал 10 голевых передач, интересуется «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Осимхен перешел из французского «Лилля» в «Наполи в 2020 году.

Это интересно:
В «Лейпциге» рассказали, как владелец «Ред Булла» Матеши влияет на клуб
Накануне бизнесмен скончался в возрасте 78 лет.
23.10.2022 14:33
Футбол
«У Пети была кровь - основной драйвер для решения судьи». Шлеменко - о поражении Яна от О'Мэлли
В апреле россиянин уступил другому американцу Алджамейну Стерлингу.
23.10.2022 14:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Тоттенхэм» намерен приобрести у «Наполи» Осимхена
Английский клуб основательно готовится к зимнему трансферному окну.
23.10.2022 14:18
автор: Александр Евграфов
Морозов и Нарижный выиграли произвольный танец первого этапа Гран-при России
Соревнования проходят на московской арене «Мегаспорт».
23.10.2022 14:15
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Пруцев - о голе ЦСКА: Некрасивый поступок. Зобнин остановился, поднял руки
«Спартак» не смог переиграть своего соперника.
23.10.2022 14:12
Футбол
Будро - о шести подряд поражениях «Ванкувера»: Наша гордость проснется
Накануне команда уступила «Баффало» (1:5).
23.10.2022 13:50
Футбол
«Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ
Встреча состоится на стадионе «Газовик».
23.10.2022 13:27
Футбол
Гари Невилл: Каким бы великим ни был Роналду, «Манчестер Юнайтед» без него лучше
Экс-футболист призвал расторгнуть контракт с португальцем.
23.10.2022 13:22
Футбол
Варан рискует пропустить чемпионат мира-2022
У защитника сборной Франции травма задней поверхности бедра.
23.10.2022 13:01
Футбол
«Судьи - шкуры». Алексеева высказалась о результате боя Петра Яна против Шона О'Мэлли
Россиянин уступил раздельным решением арбитров.
23.10.2022 12:43
ММА
Ничушкин сорвал банк в Вегасе! Как русский форвард принес победу «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу в ворота «Вегаса» (3:2) и догнал Артемия Панарина во главе списка самых результативных игроков сезона.
Махачев — достойный наследник Хабиба! Как у России и Дагестана появился новый чемпион UFC
В Абу-Даби прошел представительный турнир UFC 280, главным героем которого выступил подопечный Хабиба Нурмагомедова - Ислам Махачев, досрочно завоевавший чемпионский титул в легком весе в бою против знаменитого бразильца Чарльза Оливейры.
«Пожелали Смолову забить еще соточку». Антон Шунин — о победе над «Локомотивом»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ (3:1) рассказал о том, как команда переломила неудачную серию, за счет чего прибавил Арсен Захарян и почему соперник забил уже на первой минуте.
Черная форма, сотый гол Смолова, три мяча со стандартов! Как «Динамо» разбило «Локо» в день рождения Льва Яшина
Железнодорожники по всем статьям проиграли бело-голубым в 14-м туре РПЛ (1:3) и продолжают находиться в опасной зоне.
Карпину больше не везет, Галактионова плохо проводили в «Локо». 14-й тур РПЛ начался с проблем у хозяев и трех удалений
В первых матчах 14-го тура РПЛ «Ростов» в большинстве упустил победу над «Факелом» (1:1), а «Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:2).
Взрослая Камила и ребенок Соня. Как Валиева разгромила Акатьеву в первый день Гран-при
В Москве стартовал 1-й этап российской серии Гран-при. Короткую программу в одиночном катании уверенно выиграла Камила Валиева. Софья Акатьева упала с тройного акселя и отстает на 11 баллов.
Махачев вернет титул в Дагестан, Ян снова станет претендентом! Расклад и лучшие ставки на UFC 280
22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в легком весе. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников этого и другого противостояний бойцовского вечера на острове Яс.
Ферстаппен повторит великий рекорд Шумахера и Феттеля! Расклады и ставки на Гран-при США
21 - 23 октября в американском Остине пройдет 19-й этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Собралась на Луну! Неужели Акатьева действительно может обыграть Валиеву?
В субботу и воскресенье в Москве пройдет первый этап Гран-при России. Его центральным событием станет дуэль двух фигуристок школы Этери Тутберидзе – Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой.
Для Роналду наступили критические дни. Почему звезда «МЮ» включила задний ход
История с преждевременным уходом со стадиона нападающего «МЮ» Криштиану Роналду – во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) – получила продолжение.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика