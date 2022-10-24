РФС интегрирует команды с новых российских территорий в чемпионаты страны по футболу

Российский футбольный союз (РФС) интегрирует клубы с новых российских территорий в регулярные чемпионаты страны по футболу, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Самое главное – развитие физкультуры и спорта на воссоединённых территориях. Мы работаем, помогали ребятам – почти 800 спортсменов – продолжить соревновательную практику. Сейчас восстанавливаем спортивную инфраструктуру в Мариуполе, в Донецке. С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому всё это делается, для того чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», - сказал Чернышенко в беседе с президентом, стенограмма которой опубликована на сайте главы государства.

Ранее сообщалось, что прорабатывался вопрос включения крымских клубов в регулярные чемпионаты России по футболу.