Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Кэррик возглавит «Мидлсбро»

Бывший полузащитник манкунианцев, завершивший карьеру четыре года назад, уже имеет тренерский опыт.
24 октября 2022 17:44
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Мидлсбро» назначил Майкла Кэррика главный тренером, сообщается на официальном сайте команды.

«Мы ради приветствовать Майкла в клубе. Считаем, что Кэррик идеально подходит для нас. У него те же ценности, что и у клуба, а также мы близки в наших амбициях», - говорится в сообщении.

Кэррик является одним из самых титулованных игроков Англии. Вместе с «Манчестер Юнайтед» он пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов в 2007/08 году, в Лиге Европы 2016/17, дважды завоевывал Кубок лиги, становился обладателем Кубка Англии и шесть раз выигрывал Суперкубок Англии.

У него есть и тренерский опыт. После завершения в 2018 году своей карьеры игрока, Майкл работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» сначала с Жозе Моуриньо, затем с Уле-Гуннаром Сульшером. В ноябре 2021 года провел три матча как исполняющий обязанности главного тренера команды.

И.о. главного тренера «Мидлсбро» Лео Перкович возглавил работу по подбору и развитию игроков.

«Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского чемпионата. После 16 игр команда завоевала 17 очков и находится на 21 месте в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл из-за травмы на месяц
Из-за повреждения футболист не смог самостоятельно покинуть поле.
24.10.2022 18:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Хаверц может перейти в «Манчестер Сити»
Трансфер немецкого хавбека оценивается в 70 млн евро.
24.10.2022 17:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Кэррик возглавит «Мидлсбро»
Бывший полузащитник манкунианцев, завершивший карьеру четыре года назад, уже имеет тренерский опыт.
24.10.2022 17:44
автор: Александр Евграфов
Антюх лишится золотой медали ОИ-2012 за нарушение антидопинговых правил
Ранее спортсменка была лишена другой награды из-за соотечественницы.
24.10.2022 17:44
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, когда крымские клубы смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ
Регион вошел в состав Российской Федерации в 2014 году.
24.10.2022 17:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Алексей Сафонов: «Урал» преобразился при Гончаренко, с «Крыльями» будет ничья
Футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Урал» - «Крылья Советов».
24.10.2022 17:19
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: «Зенит» не упустит шанс оторваться, поэтому выиграет у «Сочи»
Футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» - «Сочи».
24.10.2022 17:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене, обыграв Вулфа
Уроженец Москвы занимает 18-е место в рейтинге ATP.
24.10.2022 17:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Енисей» победил «Уфу» в домашнем матче Первой лиги
Красноярские футболисты еще ни разу в сезоне не проигрывали на своем поле.
24.10.2022 17:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Напомните, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США». Степанова — об отношении FIS к России
Спортсменка завоевала золото Игр-2022 в эстафетной гонке.
24.10.2022 17:04
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Судьи виноваты, но при чем тут Валиева и Акатьева? Разбор «скандала» на Гран-при России
Болельщики, эксперты и журналисты продолжают обсуждать первый этап Гран-при России, завершившийся в воскресенье. Прежде всего - победу Камилы Валиевой, которая не сделала ни одного суперпрыжка, но все равно опередила юную дебютантку Софью Акатьеву.
Без тафгаев дела не пошли? Почему «Сочи» увольняет Назарова после года сотрудничества
Андрею Назарову так и не удалось успешно перезапустить свою карьеру в КХЛ.
Заявки для участия в первой Национальной премии в области корпоративного спорта будут приниматься до 7 ноября
Ассоциация развития корпоративного спорта приглашает к участию в первой Национальной премии в области корпоративного спорта, которая пройдет с 15 по 17 ноября на цифровой платформе in_Sport 365.
Аршавин мечтает сыграть за «Спартак»? Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 24.10.2022: на кону 5 850 000 рублей!
24 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ферстаппен встал в один ряд с Шумахером и Феттелем, «Ред Булл» забрал Кубок конструкторов. Итоги Гран-при США
Девятнадцатый этап «Формулы-1» в Техасе завершился триумфом теперь уже двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.
Хлебушек ответил Ничушкину! Как Панарин снова единолично возглавил бомбардирскую гонку НХЛ (видео)
Шайба Артемия Панарина не спасла «Рейнджерс» от домашнего разгромного поражения в поединке с «Коламбусом» (1:5), но вывела звездного российского форварда на первое место в рейтинге самых результативных игроков регулярного чемпионата.
Сенсационное поражение Тутберидзе и жуткий провал Коляды. Чем завершился первый Гран-при России
Ни в парном, ни в мужском одиночном катании маститые фавориты не удержали лидерства: Евгения Тарасова и Владимир Морозов проиграли вчерашним юниорам Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, а Михаил Коляда вообще остался без медали.
«У «Спартака» сейчас все идет как по маслу». Павел Маслов — об игре красно-белых
Защитник «Спартака» Павел Маслов после крупной победы над «Химками» в 14-м туре РПЛ (5:0) рассказал об эмоциях от первого гола за основную команду и сравнениях себя с Самюэлем Жиго.
«Спартак» разгромил Спартака! Как красно-белые даже без Промеса забили пять «Химкам» и оторвались от ЦСКА
В матче 14-го тура РПЛ спартаковцы легко переиграли одного из аутсайдеров чемпионата (5:0), одержав шестую крупную победу в сезоне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика