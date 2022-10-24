Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Кэррик возглавит «Мидлсбро»

Футбольный клуб «Мидлсбро» назначил Майкла Кэррика главный тренером, сообщается на официальном сайте команды.

«Мы ради приветствовать Майкла в клубе. Считаем, что Кэррик идеально подходит для нас. У него те же ценности, что и у клуба, а также мы близки в наших амбициях», - говорится в сообщении.

Кэррик является одним из самых титулованных игроков Англии. Вместе с «Манчестер Юнайтед» он пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов в 2007/08 году, в Лиге Европы 2016/17, дважды завоевывал Кубок лиги, становился обладателем Кубка Англии и шесть раз выигрывал Суперкубок Англии.

У него есть и тренерский опыт. После завершения в 2018 году своей карьеры игрока, Майкл работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» сначала с Жозе Моуриньо, затем с Уле-Гуннаром Сульшером. В ноябре 2021 года провел три матча как исполняющий обязанности главного тренера команды.

И.о. главного тренера «Мидлсбро» Лео Перкович возглавил работу по подбору и развитию игроков.

«Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского чемпионата. После 16 игр команда завоевала 17 очков и находится на 21 месте в турнирной таблице.