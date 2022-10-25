Президент «Реала» Перес перенес операцию на легких

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес перенес операцию на легких, сообщают испанские СМИ.

Врачи удалили из легких доброкачественное новообразование, операция прошла успешно. Состояние 75-летнего Переса не вызывает опасений, но в ближайшие два-три дня он останется под присмотром врачей, в связи с чем пропустит матч «Реала» с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

На минувшей неделе Перес участвовал в ряде клубных мероприятий. Он посетил матч с «Севильей», на котором вручил «Золотой мяч» - нападающему Кариму Бензема, приз Яшина - голкиперу «Реала» Тибо Куртуа, памятную футболку Луке Модричу в честь его 450-й игры в составе «Реала».