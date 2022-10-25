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Президент «Реала» Перес перенес операцию на легких

Руководителю команды удалили доброкачественный легочный узел.
25 октября 2022 16:56
автор: Александр Евграфов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес перенес операцию на легких, сообщают испанские СМИ.

Врачи удалили из легких доброкачественное новообразование, операция прошла успешно. Состояние 75-летнего Переса не вызывает опасений, но в ближайшие два-три дня он останется под присмотром врачей, в связи с чем пропустит матч «Реала» с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

На минувшей неделе Перес участвовал в ряде клубных мероприятий. Он посетил матч с «Севильей», на котором вручил «Золотой мяч» - нападающему Кариму Бензема, приз Яшина - голкиперу «Реала» Тибо Куртуа, памятную футболку Луке Модричу в честь его 450-й игры в составе «Реала».

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