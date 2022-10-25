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Министр экономики Франции Ле Мэр: Контракт Мбаппе хорош тем, что налоги заплатят в нашей стране

Глава экономического ведомства подметил большую пользу от игры Мбаппе в «Пари Сен-Жермене».
25 октября 2022 20:14
автор: Александр Евграфов

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр отметил, что если анонсированный контракт «Пари Сен-Жермена» и Килиана Мбаппе будет подписан, то это принесет большую пользу Пятой Республики, сообщают французские СМИ.

«Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» хорош тем, что от него будут большие налоговые отчисления, и они будут во Франции, а не где-то еще», - отметил французский министр.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить Мбаппе контракт до 2025 года на общую сумму в 630 миллионов евро, что сделает французского футболиста самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

В «ПСЖ» эту информацию опровергли.

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