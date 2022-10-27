«Альфа Ромео» ищет замену «Формуле-1»

Марка «Альфа Ромео» покинет «Формулу-1» в конце 2023 года, поскольку команда-партнер «Заубер» заключила соглашение с немецким производителем «Ауди». В компании считают, что сотрудничество было успешным и необходимые цели уже достигнуты, сообщают французские СМИ.

«Наше партнерство с «Заубером» было позитивным и хорошим. Оно помогло нам восстановить наши рыночные позиции. Мы обновили свою марку, и сейчас считаем, что нет нужды вкладывать в «Формулу-1» большие средства. Поэтому мы уходим вовремя, мы довольны. Мы остаемся в автоспорте, и сейчас решаем в какой гоночной серии будем выступать после 2023 года», - сказал Карлос Таверес, руководитель концерна «Стеллантис», в составе которого входит марка «Альфа Ромео».

Концерн выступает с машинами «Пежо» в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а также в «Формуле Е».

«Альфа Ромео» в нынешнем чемпионате завоевала 52 очка и занимает шестое место в Кубке конструкторов, опережая на одно очко «Астон Мартин».