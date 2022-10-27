Дубль Гармаша спас киевское «Динамо» от поражения с АЕКом

Пятый тур группового этапа Лиги Европы между АЕКом и киевским «Динамо» завершился вничью – 3:3.

В составе кипрской команды дублем отметился Омри Альтман (26-я и 72-я минуты). Еще один гол на счету Рафа Лопеша (53). За киевлян отличился нападающий Владислав Ванат (45+1), а также дважды полузащитник Денис Гармаш (82, 92).

Таким образом, подопечные Мирча Луческу набрали свое первое очко в групповом этапе Лиги Европы, однако команда все равно лишилась возможности продолжить сезон в еврокубках, завершив турнир на четвертой строчке в группе B. АЕК идет третьим (4 очка). В последнем туре Лиге Европы киевская команда встретится с «Фенербахче» (3 ноября). АЕК отправится в гости к «Ренну» (3 ноября).

В параллельной игре квартета «Ренн» на выезде поделил очки с «Фенербахче» (3:3).

Лига Европы

5-й тур

Группа B



АЕК (Ларнака, Кипр) – «Динамо» (Киев, Украина) – 3:3 (1:1)



Голы: Альтман, 26. Лопеш, 53. Альтман, 72 – Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2.



«Фенербахче» (Турция) – «Ренн» (Франция) – 3:3 (1:3)



Голы: Валенсия, 42. Зайц, 82. Мор, 88 – Гуири, 5. Террье, 16. Гуири, 30