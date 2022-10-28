Интервью с футболистом «Ахмата» Иваном Олейниковым

Игра за «Чайку» в ПФЛ и ФНЛ и огромная разница в уровне с РПЛ

— Как ты попал в футбол?

— Отец привёл меня с братом в местную футбольную школу в Подольске. Забавно, что самый юный возраст был 96 года, а я – 98-го. Нас не хотели брать, говорили, что мы ещё маленькие. Потом тренер сказал: «Хорошо, давайте посмотрим». В итоге нас оставили. Два года мы тренировались с командами 96-го и чуть позже 97-го. Затем родители отвезли на просмотр в ЦСКА, и меня взяли. Там я был с 7 до 20 лет: прошёл всю академию, долго был в молодёжке, побыл в главной команде.

— О ЦСКА мы ещё поговорим. А как вообще появился вариант с «Ахматом»?

— Всё началось ещё зимой с товарищеского матча с «Чайкой». После игры агент сказал, что Талалаев выделил несколько игроков нашей команды, меня в том числе. Уже в марте узнал, что у «Ахмата» есть заинтересованность лично во мне: они смотрели игры, следили. А в начале мая стало точно известно, что я поеду с «Ахматом» на просмотр на сборы. Мы с Андреем Викторовичем созвонились, он сказал, что ждёт меня и надеется, что я подпишу контракт с клубом. Пригласить меня в «Ахмат» было личным желанием Талалаева — это очень подкупило.

— В переходе не сомневался? Всё-таки Грозный – не самое привычное для москвича место.

— Я долго не думал, потому что это было единственное предложение из РПЛ. Мне и выбирать было не из чего. Не смотрел, Грозный это или нет. Очень хотелось попробовать свои силы в РПЛ. Тем более мой папа родом из Грозного, я пошёл по стопам отца.

— До этого были варианты в РПЛ?

— Когда играл в «Шиннике», агент говорил, есть заинтересованность «Урала». Но не знаю, насколько это было правдой. В пандемию был вариант с «Крыльями Советов», когда они вылетали в ФНЛ. Но у клуба поменялись руководство, тренерский штаб, взяли много молодых игроков из «Чертаново». И вариант отпал.

— Прошлый сезон ты провёл в «Чайке», которая выступает во Второй лиге. Как получилось так успешно скакнуть через Первую – в РПЛ?

— Во Второй лиге я оказался случайно. У «Чайки» стояла задача выхода в Премьер-Лигу, но команду понизили в уровне. Был вариант перейти в другую команду ФНЛ, но я решил не уходить из «Чайки». При Ташуеве я чувствовал свой прогресс, что-то подсказало мне остаться. У меня была сумасшедшая статистика – никогда столько не забивал! Но на сборах с «Ахматом» и первые две недели чемпионата мне было тяжело. Привыкал к партнёрам, требованиям тренерского штаба, скоростям, единоборствам. Уровень РПЛ намного выше. После сборов пришла лёгкость. Сейчас чувствую себя уже очень комфортно.

― Не было сомнений при переходе в «Чайку» с учётом истории с договорными матчами?

— Агент говорил о слухах, что команду могут понизить. Я общался с руководством «Чайки», говорили, что до этого не дойдёт. Тем более у «Чайки» был интересный проект, у клуба хорошая структура, да и сейчас строится современная база. Перейти туда из «Шинника» было шагом вперёд. Всё случилось очень неожиданно за неделю до старта чемпионата, когда был собран и наигран состав. Это стало большим ударом для всех. Некоторые игроки покинули команду, но это уже дело каждого. Не жалею, что остался в «Чайке». Возможно, уйдя тогда, я бы не играл сейчас в РПЛ.

— Разница в уровне – пропасть?

— Да. Огромная разница в физическом плане, скорости, мышлении и прежде всего в тактике. Во Второй лиге о тактике игроки вообще не думают, а просто много бегают. Если посмотреть мой гол «Краснодару»: я принял мяч, на меня выдернулся левый защитник, потом он остановился и стал держать свою зону. Во Второй лиге в такой ситуации все, кто рядом, побегут на тебя, чтобы отобрать мяч. Видите, тактики там просто нет.

— Многие талантливые игроки, которые проходят через низшие лиги, просто теряются или заканчивают. В чём искал мотивацию?

— Когда уходил из ЦСКА, понимал, что в главной команде на меня не рассчитывают. Я поставил себе цель как можно скорее через ФНЛ получить приглашение в команду РПЛ – это было моей мотивацией. Не скажу, что получилось быстро, пробыл в ФНЛ три с половиной года. Рад, что выполнил свою цель, не опустил руки и осуществил мечту играть в высшей лиге. Буду прикладывать все усилия, чтобы играть на этом уровне и прогрессировать.

― Главная сложность игры во Второй лиге?

— Поля и поездки. В основном все поездки были на поезде или автобусе. Это выматывало. Один раз летали чартером в Махачкалу. Думаю, во Второй лиге редко встретишь команду, которая летает чартером. Но спасибо президенту «Чайки», который всегда стремился помогать команде.

— У тебя была какая-нибудь трэшовая история за время выступлений во Второй лиге?

— Трэшовых историй достаточно. В Туапсе у нас был первый матч во Второй лиге. Обычный небольшой стадиончик, рядом море, а искусственный газон – просто ковёр. В бутсах играть вообще нельзя, но пришлось. Там была старая раздевалка, а в душевой окна выходили на улицу – проходящие люди могли спокойно тебя увидеть, пока ты моешься.

Ещё запомнился старенький стадион в Новокубанске. Мы играли в марте, было плохое качество газона, но больше тоже запомнилась раздевалка, в которой были две маленькие и старые батареи. Тогда в раздевалке было сыро и даже холоднее, чем на улице. Это Вторая лига, такие уж там условия – жаловаться не приходится.

Помню, мы играли в Оренбурге в тот год, когда команда не вышла в высшую лигу из-за стадиона. В душе не было горячей воды, а текла только холодная. Меня это поразило. У команды, которая стремится в РПЛ, не должно быть таких косяков. Сейчас я приезжал в Оренбург уже с «Ахматом». Стадион стал совсем другой, сделали большие раздевалки и современные душевые.

― В «Шиннике» ты поработал с легендой Ярославля тренером Побегаловым. Мощное впечатление от него?

— Очень. Когда был в ЦСКА, ездил в «Шинник» на просмотр, но клубы не договорились. Попал туда уже через аренду в «Факел». Михалыч позвонил и сказал, что хочет видеть в команде. Я долго не колебался. Тогда был ещё один вариант – с «Торпедо». Меня звал Игнашевич. Но в «Шиннике» я знал коллектив, хорошо знал тренера и его штаб. В «Торпедо» во мне был заинтересован только Игнашевич, а в «Шиннике» – и руководство, и Побегалов. Он отличный специалист, всегда стоит горой за команду и своих игроков. Рад, что у нас получилось поработать. Моё серьёзное развитие в мужском футболе началось именно с Михалыча.

― У него же даже есть тату с эмблемой «Шинника». Удивило?

— Да он же легенда «Шинника»! Побегалов провёл в команде очень много лет, его все уважают и любят. Я вообще не удивился.

Особенности работы Талалаева и подробности его ухода из «Ахмата»

— Талалаев – топ-тренер? Расскажи на примерах.

— Андрей Викторович очень требовательный специалист. Подкупает, что к каждому футболисту Талалаев находит индивидуальный подход, со всеми общается. Когда я перешёл в «Ахмат», было тяжело. Он частенько со мной разговаривал, тщательно объяснял все ошибки, в чём мне нужно прибавить. Когда тренер так общается, ты, наоборот, хочешь только больше работать и прибавлять. Мы мало успели поработать вместе, но скажу, что Талалаев очень сильный и хороший тренер, у которого большое будущее.

— Главный совет, который дал Андрей Викторович?

— Совет был очень простой. Я звонил поздравить Андрея Викторовича с днём рождения, а он мне сказал: «Ваня, рви всех!». У Талалаева всегда много общения, подсказок, которые я использую до сих пор. Он дал мне шанс в РПЛ. Хоть мы уже и не работаем вместе, но я хочу оправдать доверие. Думаю, Андрей Викторович за мной следит.

Наверное, назову Талаева одним из самых важных тренеров в карьере. На взрослом уровне он один из лучших, кто меня тренировал. Именно Талалаев увидел во мне потенциал и дал возможность показывать себя в РПЛ. Хочется сказать спасибо Андрею Викторовичу за это.

— У Талалаева самый необычный подход?

— Точно да. Он указывает на все детали. Когда у меня была первая тренировка с «Ахматом» ещё на просмотре, он обратил внимание на то, как мы втыкаем ногу в газон и от него отталкиваемся. Я вообще первый раз столкнулся с таким замечанием тренера! Не ожидал, что тренер может указывать на такие ошибки. Обычно всем важны только игровые моменты. А Талалаев смотрит даже на фазу отталкивания от газона, чтобы не терять доли секунды, которые могут быть определяющими. Можно сказать, практически учил ходить.

— Какие-то игры Талалаев смотрел не со скамейки, а с трибуны. Видел такое у кого-то ещё?

— Когда мы играли с «Химками», он смотрел первый тайм с трибуны. Честно, сначала не понял, почему он туда ушёл. Подумал, может, Андрею Викторовичу дали двухматчевую дисквалификацию. Потом Саша Трошечкин рассказал, что во время игр «Химок» Андрей Викторович часто уходил на трибуну. Оказалось, у него есть какое-то своё фартовое место, где он сидит и смотрит первый тайм. Просто на фарт.

— В том матче Талалаев просто пропал со скамейки после первого тайма?

— В тот момент я был не в раздевалке, а разминался на поле. Не знаю, как это произошло. Во втором тайме на скамейке его уже не было, но это и так известно. Видимо, Андрей Викторович остался в раздевалке и досматривал игру там. А с командой расстался на хорошей ноте, претензий к коллективу не было.

Игра за «Ахмат», жизнь в Чечне

— Ты довольно скромный. Как адаптировался среди эмоциональных местных ребят?

— Никаких сложностей нет, здесь дружный коллектив, общительный. Я сам по себе довольно закрытый человек. Ребята надо мной шутят, что я мало общаюсь. В «Ахмате» все друг с другом общаются: нет разделения на местных, иностранцев. В команде дружу с Сашей Трошечкиным, он мне во всём помогал, когда я только привыкал, объяснял требования Андрея Викторовича. Всегда можем сходить куда-то вместе, посидеть вечером.

― К чему прежде всего надо быть готовым тем, кто переходит в «Ахмат»?

— «Ахмат» – команда с духом, которая будет биться все 90 минут. Нужно быть готовым, что здесь нельзя выйти спустя рукава и играть, как хочется. С тебя всегда спросят – нужно это понимать.

Если у команды не идёт матч, в раздевалку может зайти руководство и сказать, что мы показываем не тот футбол. Говорят, что это игра не «Ахмата», а непонятно какой команды. За счёт этих слов мы настраиваемся и выходим на второй тайм с другим настроением! Если это происходит до игры, мы заряжены и бьёмся за каждый метр поля.

— О Грозном много стереотипов. Какая там атмосфера?

— Здесь нет привычных развлечений, но Грозный – хороший город, а главное – спокойный и безопасный. Когда приезжал, думал, будут проблемы с ресторанами, а все заведения будут только с национальной кухней. Но всё оказалось совсем иначе. В Грозном есть куда сходить, отдохнуть после игры или вкусно покушать в выходной.

— Что узнал о культуре?

— Летом нельзя ходить в шортах, даже когда на улице плюс сорок. Понятно, не очень комфортно, но это особенность культуры, которую нужно уважать. На шортах в городе не попадался, потому что хожу в них только в отеле. На улицу всегда выхожу в брюках. Был случай, когда на улице шли туристы, девушка с парнем. У девушки был топ и оверсайз рубашка, которая не была застёгнута на пуговицы. К ней подошли и вежливо сказали, что здесь так ходить не принято. Просто попросили застегнуть рубашку. Больше таких ситуаций даже не встречал. В Чечне есть свои правила, но мне комфортно.

— Успел поездить по Чечне?

— Знаю, что вокруг Грозного очень красивые окрестности и озёра. Собирались с ребятами из команды съездить на одно из них – Казеной-Ам, но не получилось. В планах организовать поездку по окрестностям точно есть, но в этом году уже вряд ли удастся. Сейчас похолодало, а вот когда потеплеет в следующем году – обязательно.

Ташуев, оценка осенней части сезона, проблема Fan ID

— В прошлом сезоне в «Чайке» ты стал лучшим бомбардиром ФНЛ-2 – откуда такая результативность?

— Если бы перед сезоном мне сказали, что я забью столько голов, не поверил бы! Так много я вообще никогда не забивал, не славился результативностью. Когда сезон начинался, думал: «Десять голов забью – нормально». Забил первый гол, и всё пошло само по себе. Ближе к завершению первого круга я поставил себе чёткую цель стать лучшим бомбардиром чемпионата, потому что чувствовал – способен на это. Рад, что всё так получилось. Думаю, не только за счёт моей игры, но и за счет статистики на меня обратили внимание.

— В «Ахмате» ты уже успел забить четыре гола, выходишь почти в каждом матче. Окончательно освоился?

— Уже могу сказать, что привык ко всему. Тем более сейчас в «Ахмат» пришёл тренерский штаб, с которым я работал в «Чайке», со всеми требованиями я знаком. В «Ахмате» у меня изменилась позиция на поле, первое время были сложности. Сейчас уверенно ощущаю себя и на этой позиции. Рад, что наконец-то смог отличиться в чемпионате. Возможности забить были и раньше, но чего-то не хватало: точности в завершении, исполнительского мастерства. Приятно, что серия прервалась именно в таком важном матче с «Краснодаром», ещё и в добавленное время. После гола было огромное облегчение. До сих пор тяжело описать эмоции в момент, когда я забил. Надеюсь, в плане результативности сейчас всё пойдёт лучше и лучше, немного развяжутся руки.

— Обрадовался, когда Ташуев возглавил «Ахмат»?

— Мы летели на матч с «Уралом», и кто-то из ребят сказал, что есть такие слухи. Честно, я обрадовался. Потом мне стали писать ребята из «Чайки», спрашивать, жду ли я Ташуева в «Ахмате». Буквально через несколько дней всё объявили официально, мы с ним встретились в самолёте, когда летели в Грозный. К требованиям Талалаева я всё равно всё ещё привыкал, подстраивался, а требования Ташуева я знаю лучше всех в «Ахмате». Партнёры по команде много спрашивали про футбол Ташуева. Так что скорее тут уже я буду помогать ребятам, что-то объяснять и подсказывать.

— Как охарактеризуешь его стиль?

— Ташуев пропагандирует доминантный футбол с контролем мяча. В обороне он всегда требует играть надёжно, а в атаке у нас организованный хаос, мы можем спокойно поменяться местами. У Ташуева есть термин – «баскет-зона», когда ты отскакиваешь между линиями защиты и полузащиты для получения мяча. Я могу отскочить, а в мою зону должен прийти крайний инсайд или нападающий, мы можем поменяться местами. Всегда действуем по ситуации. Мне очень нравится этот стиль игры. Первое время в «Чайке» мне было тяжело подстроиться, но когда я схватил этот футбол, почувствовал себя в своей тарелке. Может, за счёт этого и получилось забить столько голов в «Чайке». При футболе Ташуева я точно раскрылся. Я играл ближе к воротам в полуфланговой зоне, возникало больше моментов.

— Как оценишь для себя эту половину сезона?

— Оценивать себя не хочется, но точно есть в чём прибавлять. Всё равно я привыкаю к РПЛ. Чувствую, не до конца показываю тот футбол, на который способен. Я добавил в агрессии и уровне единоборств, умении их вести. Когда пришёл в «Ахмат», все указывали, что именно этот компонент у меня проседает. Если я хочу играть в РПЛ, мне нужно добавлять в борьбе. Заработанный пенальти с «Краснодаром» – как раз следствие успешного ведения единоборства. Увидел, что мы потеряли мяч, и сразу агрессивно включился, чтобы отобрать мяч. В итоге соперник просто сфолил на мне в штрафной.

— Сколько голов должен забить за сезон, чтобы быть довольным?

— Не задумывался об этом. Я понимал, что рано или поздно забью. Это мой первый сезон в РПЛ, какой-то планки по голевым действиям нет. Возможно, свои пять мячей в сезоне я должен забить, но загадывать не буду. Пока один есть, начало положено.

— Твой одноклубник Саша Трошечкин не раз жёстко проходился по Fan ID. Что можешь об этом сказать?

— Активные фанаты, которые всё время тебя заряжают и гонят вперёд, не приходят – это расстраивает. Можно посмотреть на посещаемость игр – она упала. Футболистам всегда хочется играть при полных трибунах, когда целый стадион народу. Конечно, то, что показатели снизились, никому не идёт на пользу. Надеюсь, в следующем сезоне Fan ID отменят. А может, и после Нового года. Об этом много говорят сами футболисты, тысячи болельщиков, которые когда-то ходили на матчи. Верю, что их услышат.