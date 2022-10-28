Российские футбольные клубы оштрафованы на более чем миллион рублей

Российские футбольные клубы, выступающие в разных лигах чемпионата страны, заплатят более миллиона рублей за различные нарушения по решению контрольно-дисципинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

По итогам встреч очередного тура премьер-лиги и группового этапа Кубка России пути РПЛ выписано штрафов на 460 тысяч рублей, из которых по 100 заплатят «Факел» и «Урал».

Клубы Первой лиги оштрафованы в общей сумме на 80 тысяч рублей.

Больше всего заплатят клубы, играющие во второй лиге. Здесь общая сумма штрафов составила 530 тысяч рублей.

Еще более 70 тысяч рублей заплатят клубы, играющие в Юношеской футбольной лиге.