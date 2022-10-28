Команда «Ред Булл» оштрафована на 7 млн долларов за превышение потолка расходов

Команда «Ред Булл» и Международная автомобильная федерация (FIA) пришли к соглашению по поводу нарушения австрийским коллективом потолка расходов за сезон, введенного в 2021 году, сообщается на официальном сайте FIA.

В «Ред Булл» признали себя виновными в превышении потолка на 1,8 млн. фунтов, что составляет 1,6%. В свою очередь в FIA не считают нарушение намеренным, отсюда и соответствующее наказание.

Решение комиссии FIA «Ред Булл» заплатит штраф в 7 млн долларов, и команде на 10% будет сокращено разрешенное время работы в аэродинамической трубе в течение 12 месяцев.