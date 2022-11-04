Кварацхелия пропустит матч с «Аталантой» из-за острой боли в пояснице

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой», сообщает пресс-служба «Наполи» на официальном сайте клуба.

Причиной стали острые боли в пояснице. В клубе не стали уточнять сроки восстановления грузинского футболиста.

В 17 матчах «Наполи» Кварацхелия забил восемь мячей и отдали десять результативных передач.

После 12 туров «Наполи» лидирует в Серии А, набрав 32 очка, опережая «Аталанту», идущую второй на пять очков. Очная встреча лидеров чемпионата Италии состоится 5 ноября. Матч начнется в 20 часов по московскому времени.