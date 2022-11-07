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«Севилья» в большинстве вырвала ничью в матче с «Бетисом»

Дерби прошло в 13-м туре чемпионата Испании.
«Севилья» в большинстве вырвала ничью в матче с «Бетисом»
07 ноября 2022 01:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Севилья"

«Севилья» в гостевом матче 13-го тура испанской примеры сыграла вничью с «Бетисом» со счетом 1:1.

Игрок «Севильи» Хесус Навас на 43-й минуте отправил мяч в ворота, перед этим он вышел на замену из-за удаления Гонсало Монтиэля пятью минутами ранее.

Потом уже гости получили численное преимущество, сначала в компенсированное к первому тайму время был удален Набиль Фекир, а уже на 49-й минуте поле покинул Борха Иглесиас.

«Севилья» воспользовалась численным преимуществом на 82-й минуте благодаря голу Неманьи Гуделя.

Гости набрали 11 очков и выбрались из зоны вылета, поднявшись на 17-е место, «Бетис» остался четвертым, имея в своем активе 24 очка.

В следующем туре «Севилья» 9 ноября примет на своем поле «Реал Сосьедад», «Бетис» на следующий день сыграет в гостях с «Валенсией».

Примера

13-й тур

«Бетис» (Севилья) - «Севилья» (Севилья) - 1:1 (1:0)

Голы: Навас, 43 (автогол) - Гудель, 82

Удаления: Фекир, 45+3; Иглесиас, 49 - Монтиэль, 38

источник: «Советский спорт»
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