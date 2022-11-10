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Федеральный бюджет компенсирует Санкт-Петербургу затраты на проведение Евро-2020

Северная столица России приняла семь игр.
10 ноября 2022 12:04
автор: Максим Скороходов

Федеральный бюджет компенсирует Санкт-Петербургу затраты на проведение Евро-2020.

«В 2022 году из федерального бюджета бюджету СанктПетербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», - говорится в заявлении пресс-службы города, ссылающегося на постановление Правительства СанктПетербурга.

Речь идет о сумме около 27 млн рублей.

Напомним, что в Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа Евро-2020 (включая две игры с участием сборной России), а также один четвертьфинал турнира.

источник: Администрация Санкт-Петербурга
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