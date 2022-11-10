Федеральный бюджет компенсирует Санкт-Петербургу затраты на проведение Евро-2020.

«В 2022 году из федерального бюджета бюджету Санкт‑Петербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», - говорится в заявлении пресс-службы города, ссылающегося на постановление Правительства Санкт‑Петербурга.

Речь идет о сумме около 27 млн рублей.

Напомним, что в Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа Евро-2020 (включая две игры с участием сборной России), а также один четвертьфинал турнира.