Президент футбольной федерации Франции призвал уважать страну-хозяйку чемпионата мира

Президент федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре считает, что надо уважать ценности страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщают французские СМИ.

«Мы будем играть в стране, которую должны уважать. Если придется носить эти повязки, то мы наденем. Не сказать, что я против, но говорю, что надо смотреть, что происходит дома», - цитирует источник Ле Гре.

Причиной разногласий стала инициатива УЕФА о том, что капитаны европейских команд надевали разноцветные повязки в знак борьбы со всеми видами дискриминации. Такое уже было во время сентябрьских матчей Лиги наций.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Англии Гарри Кейн намерен надеть повязку даже несмотря на угрозу штрафа со стороны ФИФА.

Также ранее посол чемпионата мира Халид Салман заявил, что гомосексуализм и его проявления — это харам, запрещенное деяние, потому что это дефект разума.