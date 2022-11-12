Чистяков не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Торпедо»

Московское «Торпедо» и санкт-петербургский «Зенит» опубликовали стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ.
В составе «Торпедо» выйдут: Бабурин, ле Таллек, Нетфуллин, Прошкин, Роганович, Самсонов, Рязанцев, Енин, Эркинов, Смольников, Караев.
За «Зенит» сыграют: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Алип, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Матч, который начнется в Москве в 16:30, будет судить бригада Сергея Карасева.
Соперники находятся на противоположных концах таблицы. «Зенит» лидирует с 39 очками, «Торпедо», набрав 6 очков в 16 матчах, замыкает ее.
источник: «Советский спорт»