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Чистяков не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Торпедо»

Встреча 17-го тура состоится в Москве.
12 ноября 2022 15:34
автор: Александр Евграфов

Московское «Торпедо» и санкт-петербургский «Зенит» опубликовали стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ.

В составе «Торпедо» выйдут: Бабурин, ле Таллек, Нетфуллин, Прошкин, Роганович, Самсонов, Рязанцев, Енин, Эркинов, Смольников, Караев.

За «Зенит» сыграют: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Алип, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Матч, который начнется в Москве в 16:30, будет судить бригада Сергея Карасева.

Соперники находятся на противоположных концах таблицы. «Зенит» лидирует с 39 очками, «Торпедо», набрав 6 очков в 16 матчах, замыкает ее.

источник: «Советский спорт»
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