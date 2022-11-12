Чистяков не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Торпедо»

Алексей Сафонов: Галактионов уходит в «Локомотив»? А может, может в «Сочи» или в «Химки»?

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов считает, что экс-наставник «Пари НН» Михаил Галактионов не факт, что возглавит «Локомотив».