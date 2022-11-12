Ларионов заступился за вратаря «Торпедо», пропустившего три шайбы

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал игру голкипера команды Ивана Кульбакова в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

«Когда команда выигрывает 5:3 и три гола пропускает, всегда можно найти причины, какие-то стрелы бросить во вратаря. Я считаю, что он в начале матча нас подтащил, сделал своевременные сейвы, которые дали нам возможность понять, где мы находимся. В этом плане я оцениваю его игру на хорошую четверку с плюсом», - приводит слова специалиста пресс-служба сочинцев.

Напомним, встреча завершилась победой волжан со счетом 5:3. Матч проходил в Сочи.

В составе гостей дубли оформили Сергей Гончарук и Александр Дарьин. Также один раз отличился Антон Сизов.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Даниила Авершина, Дмитрия Завгороднего и Федора Крощинского.

Таким образом, «Торпедо» с 37 очками поднялось на четвертую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Куньлуню» (14 ноября), а «Сочи» сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева» (15 ноября).