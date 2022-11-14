Вратарь «Адмирала» Серебряков признан голкипером недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков 11-й недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

В третий раз в карьере и второй раз в этом сезоне лучшим вратарем становится голкипер «Адмирала» Никита Серебряков. За два матча недели, в которых Серебряков принял участие по его воротам было нанесено 80 бросков (40 в среднем за игру), из которых он отразил 98,75%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50. В матче с «Трактором» Серебряков сыграл на ноль. Оба матча «Адмирал» выиграл.

Лучшим защитником впервые в карьере признан хоккеист «Автомобилиста» Никита Трямкин. Он набрал 3 (1+2) очка в трех матчах недели и не завершил ни один из них с отрицательным показателем при общем значении «+4».

Лучшим нападающим во второй раз в карьере назван также игрок «Автомобилиста» - Брукс Мэйсек. На его счету в каждой из трех матчей недели по дублю.

Лучшим новичком недели впервые в карьере признан игрок минского «Динамо» Вадим Мороз, который набрал 3 (1+2) очка в трех матчах недели, которые он завершил с показателем полезности «+2».