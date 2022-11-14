Рублев победил Медведева на групповом этапе Итогового турнира ATP

Россиянин Андрей Рублев победил экс-первую ракетку мира Даниила Медведева на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом 14,75 млн. долларов.

В первом сете Медведев смог отыграть семь сетболов и выиграть весь сет. Во втором сете Рублев переломил инициативу, а в третьем все решилось на тай-брейке. Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублева. Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты.

У победителя девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Медведев за три сета сделал 24 эйса, восемь двойных ошибок и лишь однажды реализовал брейк-пойнт из двух возможных.

Чуть позже в красной группе встретятся два других ее участника: грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является немец Александр Зверев, но он пропускает его в этом году из-за серьезной травмы, полученной на Открытом чемпионате Франции.