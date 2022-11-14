«Северсталь» впервые за пять лет победила «Локомотив» в Ярославле

Череповецкая «Северсталь» победила ярославский «Локомотив» проиграл победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые победили в овертайме.

Счет открыли и удвоили хозяева льда. Отличились Максим Шалунов (24-я минута) и Иван Чехович (41). Гостям удалось сравнять счет стараниями Александра Петунина (50), реализовавшем численное преимущество и Даниила Вовченко (57). В овертайме численное преимущество смог реализовать Егор Морозов.

«Северсталь» впервые с 2017 года побеждает «Локомотив» на выезде.

«Локомотив» набирает 41 очко, но остается третьим в Западной конференции. У «Северстали» 31 очко и восьмое место на Западе.

Следующую игру «Северсталь» проведет 16 ноября в Москве, где сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» 17 ноября примет в Ярославле «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Локомотив» (Ярославль) – «Северсталь» (Череповец) – 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1).

Голы:

1:0 – Шалунов (Березкин, Черепанов), 23:33

2:0 – Чехович (Красковский, Алексеев), 40:52

2:1 – Петунин (Пресс, Гераськин), 49:50 (бол.)

2:2 – Вовченко (Абросимов, Пилипенко), 56:18.

2:3 – Морозов (Пресс, Вовченко), 63:23 (бол.)

Вратари: Исаев - Шугаев