«Северсталь» впервые за пять лет победила «Локомотив» в Ярославле

Череповецкая «Северсталь» победила ярославский «Локомотив» проиграл победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые победили в овертайме.
Счет открыли и удвоили хозяева льда. Отличились Максим Шалунов (24-я минута) и Иван Чехович (41). Гостям удалось сравнять счет стараниями Александра Петунина (50), реализовавшем численное преимущество и Даниила Вовченко (57). В овертайме численное преимущество смог реализовать Егор Морозов.
«Северсталь» впервые с 2017 года побеждает «Локомотив» на выезде.
«Локомотив» набирает 41 очко, но остается третьим в Западной конференции. У «Северстали» 31 очко и восьмое место на Западе.
Следующую игру «Северсталь» проведет 16 ноября в Москве, где сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» 17 ноября примет в Ярославле «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ
Регулярный чемпионат.
«Локомотив» (Ярославль) – «Северсталь» (Череповец) – 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1).
Голы:
1:0 – Шалунов (Березкин, Черепанов), 23:33
2:0 – Чехович (Красковский, Алексеев), 40:52
2:1 – Петунин (Пресс, Гераськин), 49:50 (бол.)
2:2 – Вовченко (Абросимов, Пилипенко), 56:18.
2:3 – Морозов (Пресс, Вовченко), 63:23 (бол.)
Вратари: Исаев - Шугаев