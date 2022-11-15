В «Хаас» уволили сына семикратного чемпиона мира Шумахера

В команде «Формулы-1» «Хаас» уведомили своего пилота Мика Шумахера о том, что контракт на 2023 год с ним не будет продлен, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, причиной увольнения Мика, сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, стало нестабильное выступление и частые аварии. Мик Шумахер может продолжить карьеру в качестве резервного пилота в «Альпин» или «Мерседес».

Предполагается, что в «Хаас» его заменит резервный гонщик «Астон Мартин» немец Нико Хюлькенберг.

В личном зачете чемпионата Мик Шумахер набрал 12 очков и занимает 16-е место. У его напарника Кевина Магнуссена 25 очков.