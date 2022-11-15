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«Наполи» хочет продлить контракт со Спаллетти

Руководство лидера Серии А намерено активировать опцию продления контракта.
15 ноября 2022 15:27
автор: Александр Евграфов

Руководство итальянского клуба «Наполи» намерено продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что руководство активирует опцию продления контракта, поскольку итоги работы Спаллетти устраивают всех.

Спаллетти является главным тренером «Наполи» с июля 2021 года, его контракт рассчитан на два года.

В текущем сезоне «Наполи» еще не потерпел ни одного поражения и лидирует в Серии А, набрав 41 очко в 15 матчах.

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