Руководитель гоночной команды «Феррари» Бинотто уйдет в отставку

Руководитель гоночной команды «Феррари» Маттиа Бинотто может быть отправлен в отставку, сообщают итальянские СМИ.
По данным источника, решение о смене руководства команды принял лично глава концерна «Феррари» Джон Элканн после бразильского этапа, где Скудерия допустила ряд стратегических ошибок.
В числе возможных преемников называется нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.
«Феррари» хорошо начала сезон 2022 года, лидировала в нем первые пять этапов, но затем отстала и уступила «Ред Булл». В зачете Кубка конструкторов «Феррари» идет на втором месте, опережая «Мерседес» на 19 очков.