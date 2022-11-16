Валерий Масалитин: «Оренбург» - команда открытие РПЛ

«Все более-менее стабильно. «Зенит» со своими возможностями на первом месте, ЦСКА, «Спартак» и еще группа команд борются за призовую тройку. Удивили три команды со знаком минус – это «Торпедо», это «Химки», это «Локомотив». У каждой команды есть свои обстоятельства, которые всем известны.

Кто там порадовал? Более-менее стабильную игру показал «Ростов», обходится практически только российскими футболистами, находится вверху, борется за призовую тройку. Моментами себя хорошо показывал и «Оренбург». Если бы не 0:8 в Питере (матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург». – прим. «Газеты.Ru), то можно было бы назвать открытием эту команду, потому что в основном таких провалов-то не было. Они выдавали очень хорошие матчи, особенно дома.

Понравилось также то, что результативная часть сезона получилась. Команды забивали, команды не отсиживались в обороне. Конечно, есть претензии ко всем командам, включая «Зенит», по игре в обороне. Слабое место во всех клубах. А так, большое количество забитых мячей очень порадовало», — заявил Масалитин «Газете.Ru»

После 17-ти туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который набрал 42 очка. На второй строчке идет московский «Спартак», заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов», имеющий на балл меньше.