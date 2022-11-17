Петар Сегрт: Россия - заслуживает уважения

«Россия – это большая команда. Она заслуживает уважения. Это самая большая команда, которая когда-либо играла с Таджикистаном. Возможно, Россия – первая европейская сборная, которая когда-либо с нами играла.

Мы должны выразить своё уважение Карпину – это хороший тренер. У команды отличные игроки. Мы будем играть за Таджикистан и проявим лучшие качества», — цитируют Сегрт российские СМИ.

Напомним, товарищеский матч России и Таджикистана пройдёт завтра, 17 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 мск.