Пилоты «Мерседес» оказались быстрее всех в первой тренировке, Шварцман – 7-й

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл показали лучшие времена на первой сессии свободных заездов Гран-при Абу-Даби, 22-го этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Хэмилтон проехал свой самый быстрый круг за 1 минуту 26,633 секунды. У Расселла отставание +0,220 секунды. Замкнул тройку лучших пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0,255).

Россиянин Роберт Шварцман показал седьмое время (+0,796). Лучшим из восьми новичков, заменявших основных пилотов, стал Лиам Лоусон на «Ред Булл». У него пятое время (+0,568).

В 16:00 по московскому времени состоится вторая сессия свободных заездов, в субботу пройдет третья практика и квалификация. Финальная гонка сезона стартует в 16:00 в воскресенье.