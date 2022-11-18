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Пилоты «Мерседес» оказались быстрее всех в первой тренировке, Шварцман – 7-й

Лучшим из новичков стал Лиам Лоусон на «Ред Булле».
18 ноября 2022 14:15
автор: Александр Евграфов

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл показали лучшие времена на первой сессии свободных заездов Гран-при Абу-Даби, 22-го этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Хэмилтон проехал свой самый быстрый круг за 1 минуту 26,633 секунды. У Расселла отставание +0,220 секунды. Замкнул тройку лучших пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0,255).

Россиянин Роберт Шварцман показал седьмое время (+0,796). Лучшим из восьми новичков, заменявших основных пилотов, стал Лиам Лоусон на «Ред Булл». У него пятое время (+0,568).

В 16:00 по московскому времени состоится вторая сессия свободных заездов, в субботу пройдет третья практика и квалификация. Финальная гонка сезона стартует в 16:00 в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
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