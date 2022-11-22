Тренер «Урала» Гончаренко: Будут болельщики – команда будет играть с таким же азартом

Екатеринбургский «Урал» выиграл у ЦСКА в серии пенальти домашний матч пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России и возглавил группу D.

«Надо сказать спасибо команде очередной раз и болельщикам, которые в этот морозный вечер нас вышли поддержать. Это немаловажно, потому что мы понимали, что ЦСКА это один из лидеров. Благодаря прекрасному стадиону, мы дотянули до пенальти, выиграли и наверное доставили много радости, эмоциям нашим болельщикам. И хотелось бы перебросить мостик в следующий год, чтобы болельщики приходили независимо ни от чего на каждый матч, и тогда команда будет с таким азартом играть», - заявил главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

В матче «Урал» - ЦСКА был установлен рекорд сезона по посещаемости матчей в Екатеринбурге. На стадион пришли 15247 зрителей.

Перед последним туром «Урал» возглавил турнирную таблицу в группе D, набрав 11 очков. У ЦСКА – 10 очков, у «Торпедо» - 6, у «Сочи» - очков нет. «Торпедо» и «Сочи» встретятся в очном поединке во вторник, в 20:00 по московскому времени.