«Торпедо» и «Сочи» назвали стартовые составы

Московское «Торпедо» и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч пятого тура в группе D группового этапа Кубка России (путь РПЛ).

«Торпедо»: Бабурин, Шапич, Нетфуллин, Кожемякин, Енин, Савич, Самсонов, Роганович, Караев, Эркинов, Лаптев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Маргасов, Кравцов, Заика, Макарчук, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Джорджевич.

После четырех туров у «Торпедо» - шесть очков, у «Сочи» очков нет. Возглавляет группу «Урал» с 11 очками, обыгравший ЦСКА. У армейцев - 10 очков.

Матч в Москве начнется в 20 часов по московскому времени.