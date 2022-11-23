Российский бобслеист Баньков умер в возрасте 24 лет

Бобслеист Максим Баньков, член сборной России, скончался в возрасте 24 лет, сообщается на сайте Федерации бобслея России.
«В нашей бобслейной семье произошла трагедия. Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею - Максим Баньков. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Мы запомним Максима таким, каким он был - светлым и добрым человеком», - говорится в сообщении.
Федерация бобслея России выразила соболезнования родным и близким Максима.
источник: «Советский спорт»