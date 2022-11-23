«Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче с Марокко

Санкт-петербургский «Зенит» обратился к своему игроку Деяну Ловрену, заявленному в стартовом составе на матч чемпионата мира со сборной Марокко.
«Деян Ловрен — в стартовом составе сборной Хорватии на матч против Марокко. Удачи, Деян!», - говорится в сообщении клуба, размещенного в социальных сетях.
С первых минут на поле также появится еще один футболист, игравший в России – Никола Влашич. Атакующий полузащитник выступал за ЦСКА, затем перешел в «Вест Хэм», а сейчас на правах аренды играет за «Торино», став одноклубником Алексея Миранчука.
источник: «Советский спорт»