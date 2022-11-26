Сарвели и Жоаозиньо сыграют с ЦСКА с первых минут матча ФОНБЕТ Кубка России

«Сочи» и ЦСКА встретятся между собой в матче шестого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России. Команды опубликовали стартовые составы.

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Заика, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Мелкадзе.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Щенников, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Чалов.

Главным судьей встречи назначен Алексей Сухой.

ЦСКА с 10 очками занимает второе место в группе D, отставая на одно очко от «Урала», который параллельно проводит матч в Москве с «Торпедо», у которого 7 очков. «Сочи» лишился шансов на выход из группы, завоевав за пять игр, лишь два очка.

Встреча в Сочи начнется в 16:00.