«Урал» победил «Торпедо» и выиграл группу D в ФОНБЕТ Кубке России

Футболисты екатеринбургского «Урала» выиграли у московского «Торпедо» в матче шестого тура группового этапа Кубка России (путь РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Эрик Бикфалви, который на 54-й минуте открыл счет, реализовав пенальти, а затем на 73-й минуте удвоил преимущество гостей.

У торпедовцев гол на счету Дениса Лаптева.

«Урал» набрал 14 очков и занял первое место в группе D. Второе место у московских армейцев, набравших 13 очков. «Торпедо» с 7 очками осталось на третьем месте и продолжит выступление в пути РПЛ. «Сочи» с 2 очками занял четвертое место и выбыл из розыгрыша.